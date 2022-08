Berlin - Die Arbeitslosigkeit ist in der Hauptstadt aufgrund vieler Ukraine-Flüchtlinge im August erneut gestiegen. 186.553 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 3475 mehr als im Juli und 9606 weniger als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,2 Prozent - 0,2 Punkte mehr als im Juli und 0,5 Punkte weniger als im August 2021.

„Die Hauptgruppe der Geflüchteten sind Frauen, folglich steigt in dieser Gruppe auch die Anzahl der Arbeitslosen“, teilte die Regionaldirektion mit. Seit Anfang Juni ist die Bundesagentur für Arbeit für die Sozialleistungen von Flüchtlingen aus der Ukraine zuständig. In Berlin haben sich dafür seither mehr als 19.100 Ukrainer registriert.

Viele Ausbildungsplätze noch unbesetzt

Derweil sind kurz vor dem Start des Ausbildungsjahres viele Stellen unbesetzt. In Berlin kommen laut Regionaldirektion auf mehr als 5600 unbesetzte Ausbildungsplätze mehr als 6000 suchende Jugendliche. „Auch wenn das Ausbildungsjahr jetzt startet, lohnt sich noch die Bewerbung“, teilte die Chefin der Regionaldirektion, Ramona Schröder, mit.

Erstmals in diesem Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg auch im Vorjahresvergleich gestiegen. 77.392 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1200 mehr als im Juli und 1955 mehr als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,5 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als im Juli und 0,2 Punkte höher als im Vorjahresmonat.

Deutscher Arbeitsmarkt präsentiert sich im August trotz Krisen weitgehend robust

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland trotz weltweiter Krisen im August nur geringfügig angestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren zuletzt rund 2,547 Millionen Menschen arbeitslos, 77.000 mehr als im Juli. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten im August „erneut stärker zugenommen als jahreszeitlich üblich“, sagte BA-Chefin Andrea Nahles anlässlich der Zahlen am Mittwoch.

Die Arbeitslosenquote stieg verglichen mit dem Vormonat nun weiter um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent - damit war sie ebenso hoch wie vor einem Jahr. Im Vorjahresvergleich waren im August allerdings 31.000 weniger Menschen arbeitslos.

Die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld war weiter rückläufig: Nach zuletzt verfügbaren Daten waren im Juni 259.000 Beschäftigte in Kurzarbeit.

Die Nachfrage nach neuem Personal blieb auf sehr hohem Niveau - so waren im August bei der BA 887.000 Arbeitsstellen gemeldet, das waren 108.000 mehr als vor einem Jahr. Auf dem Ausbildungsmarkt gab es weiterhin große Diskrepanzen. Während im August noch 112.000 junge Menschen auf Ausbildungssuche waren, waren 182.000 Stellen im August noch unbesetzt.