Mehr Autos vom Typ Trabant und Wartburg auf den Straßen

ARCHIV - Mehrere Fahrzeuge des Modells «Trabant 601» stehen auf dem 21. Ostmobil-Meeting (OMMMA) im Elbauenpark. /Archivbild Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Eisenach/Zwickau -Auf Deutschlands Straßen rollen wieder mehr DDR-Autos vom Typ Trabant und Wartburg. Dem Kraftfahrtbundesamt zufolge steigt die Zahl schon seit Jahren. Wie die Behörde auf Anfrage mitteilte, waren nach den jüngsten vorliegenden Zahlen zum 1.1.2022 bundesweit 39.342 Fahrzeuge des Kultautos aus Zwickau zugelassen. Mehr als 10.000 sind demnach allein in Sachsen unterwegs - so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Platz zwei mit etwa 6300 Trabis belegt Brandenburg, gefolgt von Thüringen (5700).