Mehr Menschen mit Jagdschein in Berlin

ARCHIV - Ein Hochsitz ist im Morgennebel neben einem Feld zu sehen. Silas Stein/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin wächst die Zahl der Menschen, die über einen Jagdschein verfügen. Insgesamt 4197 Männer und Frauen waren es in der vergangenen Jagdsaison, wie der Deutsche Jagdverband mitteilte. Das waren demnach 214 mehr als in der vorangegangenen Saison und entspricht einer Steigerung um rund 5,4 Prozent. Eine Jagdsaison beginnt immer Anfang April und endet im März des darauffolgenden Jahres.