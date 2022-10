Mehrere Autos brennen - Polizei vermutet Brandstiftung Mehrere abgestellte Autos in Berlin-Gropiusstadt und Blankenburg haben am Sonntagmorgen gebrannt. Gegen 3.00 Uhr bemerkte ein Autofahrer zunächst Feuer an ei... dpa

Berlin -Mehrere abgestellte Autos in Berlin-Gropiusstadt und Blankenburg haben am Sonntagmorgen gebrannt. Gegen 3.00 Uhr bemerkte ein Autofahrer zunächst Feuer an einem Wagen am Kölner Damm, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Beamten und die anschließend eingetroffene Feuerwehr löschten die Flammen.