Mehrere Explosionen in Russland: Sechs Tote und viele Verletzte

Bei einer Explosion in einer Sprengstofffabrik in der südrussischen Region Samara sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Die Explosion habe sich am Freitag in dem Werk Promsintes in der Stadt Tschapajewsk ereignet, teilte die russische Industrie-Aufsichtsbehörde Rostechnadsor mit. Ursache sei offenbar ein technischer Defekt bei Wartungsarbeiten gewesen.

Das Unglück habe sich während Wartungsarbeiten an einer Stickstoff-Leitung ereignet, erklärte die Aufsichtsbehörde Rostechnadsor. Eines ihrer Ermittlerteams sei vor Ort. Der aus Samara stammende Abgeordnete Alexander Chintschtein schrieb im Onlinedienst Telegram, nach ersten Erkenntnissen könnten die gewarteten Rohre „Reste einer explosiven Substanz“ enthalten haben.

Erste Explosion in Region Samara, Raketeneinschlag in Tangrog

Laut seiner Seite in dem russischen Online-Netzwerk VK ist das Werk in Tschapajewsk „einer der größten Sprengstoff-Hersteller Russlands“ und produziert Sprengstoff für den Einsatz im Bergbau und bei der Erkundung von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die Fabrik beschäftigt demnach etwa 1300 Menschen.

The aftermath of big explosions in #Taganrog, the Russian port near to the Ukrainian border.

Source: @bazabazon pic.twitter.com/LlGALE1lOI — Jason Corcoran (@jason_corcoran) July 28, 2023

Eine zweite Explosion ereignete sich etwa zeitgleich in der südrussischen Großstadt Taganrog. Nach Behördenangaben sind durch einen Raketeneinschlag mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. „Bisher haben 15 Menschen um medizinische Hilfe gebeten“, schrieb Gouverneur Wassili Golubew am Freitag auf seinem Telegram-Kanal. Tote habe es aber vorläufigen Angaben nicht gegeben, teilte er mit.

Die Rakete ist demnach in der Nähe eines Cafés im Zentrum der Stadt eingeschlagen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. In sozialen Netzwerken kursierten Bilder, die schwere Verwüstungen in der Straße zeigen. Auf Videos ist eine riesige Rauchwolke über der Stadt zu sehen. Taganrog liegt am Asowschen Meer in unmittelbarer Nähe zum von russischen Truppen besetzten ukrainischen Gebiet Donezk.

Russland hat vor über 17 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet und beschießt regelmäßig Städte und Gemeinden des Nachbarlandes. Russische Grenzregionen beklagen immer häufiger Beschuss von ukrainischer Seite, wobei Opferzahlen und Schäden dort in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen auf ukrainischer Seite stehen.