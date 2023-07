Mehrere Fahrzeuge brennen in Berlin – Polizei geht von Brandstiftung aus

Vor dem Columbiabad in Neukölln brannte ein Carsharing-Wagen, in Marzahn standen zwei Anhänger und ein Lastwagen in Flammen. Die Polizei ermittelt.

In Berlin haben in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrzeuge gebrannt – allein drei Brände gab es laut der Polizei in Marzahn. Auch in Neukölln stand ein Auto in Flammen. In allen Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen.

Gegen 2 Uhr brannte auf dem Columbiadamm gegenüber dem Columbiabad in Neukölln ein geparktes Carsharing-Fahrzeug im rechten Frontbereich. Polizisten löschten den Brand mit einem eigenen Feuerlöscher. Die Berliner Feuerwehr klemmte die Batterie ab.

In Marzahn bemerkten Anwohner gegen 3.20 Uhr Brandgeruch, folgten diesem und sahen in der Wörlitzer Straße auf einem Parkplatz einen brennenden Pkw-Anhänger. Der Brand konnte von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, jedoch brannte der Hänger vollständig aus. Ein daneben abgestelltes Auto wurde durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt.

Mehrere Fahrzeug-Brände in Marzahn: Polizei prüft Zusammenhang

Hinzugerufene Polizisten bemerkten bei der Anfahrt in der Märkischen Allee in Höhe Wittenberger Straße einen weiteren brennenden Anhänger, der an einem Lastwagen angehangen war. Sie konnten den Brand mit einem eigenen Feuerlöscher löschen.

Während der Löscharbeiten teilte ein Passant den Beamten mit, dass auf der gegenüberliegenden Seite der Märkischen Allee ebenfalls ein Lastwagen brennen würde. Auch dieser Brand konnten von den Einsatzkräften der Polizei mit eigenem Feuerlöscher gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände in Marzahn wird ein Zusammenhang der Taten geprüft. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.