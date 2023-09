Mehrere Fahrzeuge brennen in Marzahn: Brandstiftung?

Berlin -Ein Wohnanhänger und zwei Wohnmobile haben in der Nacht auf Sonntag in Berlin-Marzahn gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie mitteilte. Demnach alarmierte ein Passant gegen 3.00 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Parkplatz an der Märkischen Allee. Die Feuerwehr löschte die Brände. Der Wohnanhänger sowie ein Wohnmobil brannten vollständig aus, das zweite Wohnmobil wurde stark beschädigt. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte in der Nähe mehrere brennende Mülltonnen und löschten auch hier die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge suchte die Polizei die Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen ab. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Suche verlief demnach ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.