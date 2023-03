Mehrere Graffiti-Sprüher festgenommen Die Polizei hat zwölf mutmaßliche Graffiti-Sprüher an drei verschiedenen Orten in Berlin festgenommen. Fünf Männer im Alter zwischen 26 und 39 Jahren hätten ... dpa

Berlin -Die Polizei hat zwölf mutmaßliche Graffiti-Sprüher an drei verschiedenen Orten in Berlin festgenommen. Fünf Männer im Alter zwischen 26 und 39 Jahren hätten in der Nacht zum Montag zwei im Bereich des Bahnhofs Tegel abgestellte S-Bahnen besprüht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zivilbeamte hätten sie entdeckt und festgenommen. Im Auto der Verdächtigen stellten die Polizisten Sprühutensilien und zwei Kameras sicher.