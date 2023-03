Mehrere Leichtverletzte bei Unfall mit kleinerem Schulbus Bei einem Zusammenstoß zwischen einem kleineren Schulbus und zwei Autos in Berlin sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Das ... dpa

Berlin -Bei einem Zusammenstoß zwischen einem kleineren Schulbus und zwei Autos in Berlin sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Die Fahrzeuge seien am Mittwochnachmittag in Spandau vor einer Kreuzung aufeinander aufgefahren. Es gebe nach ersten Einschätzungen keine schwer verletzten Menschen. Nach Angaben des Sprechers saßen in dem kleineren Schulbus etwa zwölf Menschen.