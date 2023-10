In Neukölln ist es in der Nacht zu Donnerstag zu zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Menschen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es deshalb zu einem Polizeigroßeinsatz an der Treptower Straße und kurz darauf wurden Polizisten zu einer Schlägerei am U-Bahnhof Hermannplatz alarmiert.

Zunächst wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr zu einem Streit in die Treptower Straße, Ecke Harzer Straße gerufen. Vorausgegangen soll eine gefährliche Körperverletzung in Mariendorf, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, sein. Der Konflikt habe sich dann aus bisher unbekannten Gründen nach Neukölln verlagert. Bei einer folgenden Schlägerei wurden mindestens zwei Menschen verletzt, drei weitere wurden von den Polizisten festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wie es weiter von vor Ort hieß, kam es unabhängig von der Schlägerei in der Treptower Straße zu einer weiteren gewaltvollen Auseinandersetzung gegen Mitternacht am U-Bahnhof Hermannplatz. Mehrere Menschen sollen auch hier an dem Streit beteiligt gewesen sein. Mindestens ein Beteiligter wurde dabei offenbar mit einer Flasche verletzt. Auch Teile der Kleidung seien ihm vom Oberkörper gerissen worden. Es kam den Angaben zufolge zu einer Festnahme.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen