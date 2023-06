Mehrere Schüsse aus Mehrfamilienhaus in Berlin-Altglienicke

Aus einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Altglienicke sind am Mittwochvormittag mehrere Schüsse abgefeuert worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag bericht...

Berlin -Aus einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Altglienicke sind am Mittwochvormittag mehrere Schüsse abgefeuert worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, hörte eine Zeugin Schüsse aus dem Wohnhaus in der Venusstraße in Treptow-Köpenick. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei verschaffte sich daraufhin „gewaltsam“ Zutritt zu der Wohnung. Dort fanden die Polizistinnen und Polizisten einen 45-jährigen Mann, einen Koffer mit einer Schreckschusswaffe und Munition sowie eine defekte Pistole vor. Der 45-Jährige gab demnach an, nicht geschossen zu haben. Die Polizei ermittelte zu den Hintergründen und dazu, wer die Schüsse abgegeben hat.