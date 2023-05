Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf A11

Bernau/Wandlitz -Mehrere Menschen sind bei einem Unfall auf der A11 zwischen Bernau-Nord und Wandlitz (Landkreis Barnim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor ein 26-jähriger Fahrer am Dienstagmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über einen Sattelzug, durchbrach die Leitplanke und geriet in die Gegenspur. Daraufhin stieß er gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter, überschlug sich und kam kurz darauf zum Liegen. Dabei begrub der Sattelzug ein Auto mit zwei Insassen unter sich, das zuvor in die gleiche Richtung fuhr.

Rettungskräfte brachten den 26-jährigen Fahrer des Sattelzuges, die zwei Insassen des Autos sowie den 24-jährige Fahrer des Kleintransporters mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall eingeklemmt und von Einsatzkräften befreit. Das Alter der beiden Insassen ist bislang noch unklar.

Insgesamt waren 41 Feuerwehrleute und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach dem Unfall wurde Autobahn voll gesperrt.