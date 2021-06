Würzburg - Ein Mann hat am Freitagnachmittag in Würzburg scheinbar wahllos Passanten attackiert und drei Menschen getötet. Zudem gebe es „mehrere zum Teil schwer verletzte Personen, die im Krankenhaus behandelt werden“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur gibt es fünf Verletzte. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist unter ihnen auch ein kleiner Junge. Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker vor Ort in Würzburg.

Die Hintergründe der Attacke mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Mann aus Somalia. Er habe in Würzburg gelebt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend vor Ort. Der Verdächtige wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt, sei aber außer Lebensgefahr. Er war in psychiatrischer Behandlung, wie Joachim Herrmann sagte.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

„Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Polizei: Keine Bilder und Videos des Vorfalls in sozialen Medien teilen

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. „Bitte teilt keine Bilder oder Videos“, hieß es am Freitag in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: „Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!“ In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.