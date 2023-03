Hamburg: Schüsse bei Zeugen Jehovas – Tote und Verletzte

Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel hat es am Donnerstagabend mehrere Tote und Verletzte bei einer Schießerei in einer Kirche gegeben. Zu dem Vorfall kam es gegen 21 Uhr in der Straße Deelböge. Die Schießerei ereignete sich laut der Polizei bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stuft die Polizei die Schüsse als Amoktat ein.

Zur genauen Zahl der Toten äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Laut der Hamburger Morgenpost sollen mindestens sechs Personen leblos aufgefunden worden sein, dazu sieben Schwerverletzte und 17 Leichtverletzte. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurden sieben Menschen getötet, mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher.

Spezialkräfte der Polizei sind am Donnerstagabend in Groß Borstel im Einsatz. Daniel Reinhardt/AFP

Polizei Hamburg: Täter möglicherweise unter den Toten

Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter. Nach Eintreffen der Beamten am Tatort sei am Donnerstagabend noch ein Schuss gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Später habe man in einem oberen Stockwerk des Gebäudes eine tödlich verletzte Person gefunden – es gebe Hinweise darauf, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte. Gewissheit gebe es aber noch nicht. Es werde derzeit nicht von weiteren Tätern ausgegangen, hieß es am Freitagmorgen.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. „Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor. Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen“, schrieb die Hamburger Polizei auf Twitter.

Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Auch, welche Art von Veranstaltung in der Kirchengemeinde der Zeugen Jehovas abgehalten wurde, war zunächst unklar. Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas war für den Donnerstagabend eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften geplant. Die Schüsse sollen dann gegen 21.00 Uhr gefallen sein. Einsatzkräfte der Polizei seien in der Nähe und wenige Minuten später am Tatort gewesen – und dann „sehr schnell in das Objekt eingedrungen“

Zu den besagten Zusammenkünften ist den Informationen zufolge auch die Öffentlichkeit eingeladen. Bei den Zusammenkünften wird sich demzufolge mit der Bibel befasst und damit wie das, was sie lehrt im Leben berücksichtigt werden kann. Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Menschen die Veranstaltung besucht: „Es sind mehrere Personen in dem Gebäude gewesen während der Veranstaltung“, so ein Sprecher.

Polizei: Keine Gefahr mehr für die Bevölkerung

Die Behörde für Inneres in Hamburg hatte kurz nach der Tat eine amtliche Gefahrenwarnung rund um das Gotteshaus der Zeugen Jehovas herausgegeben, diese wurde am späten Abend wieder aufgehoben. „Im Moment ist die Lage soweit beruhigt“, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe deshalb auch keine Gefahr mehr für die Bevölkerung rund um den Tatort.

Streifenwagen mit Blaulicht hatten den Tatort am Abend weiträumig abgesperrt. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab. Unmittelbar nach den Schüssen waren alle Fenster des Gebäudes hell erleuchtet, ein Hubschrauber war in der Luft, zahlreiche Rettungswagen standen in den Straßen.

Entschärfer in schwerer Schutzausrüstung betraten am Späten Abend das Gebäude der Zeugen Jehovas. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Vorgehen allerdings um Routine.

Schüsse in Hamburg: Tschentscher und Fegebank erschüttert

Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher sprach von erschütternden Meldungen. „Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe.“

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) March 9, 2023

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zeigte sich erschüttert über die Schüsse. „Ich bin schockiert über die Schießerei in Groß Borstel, bei der es mehrere Tote & Verletzte gab“, schrieb die Grünen-Politikerin in der Nacht auf Freitag bei Twitter. „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien & Freunden der Opfer. Dank an alle Einsatzkräfte, die mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter & der Aufklärung dieser grausamen Tat arbeiten.“

Das Erzbistum Hamburg schrieb auf Twitter: „In Hamburg sind mehrere Menschen Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Vieles ist noch unklar. Wir sind erschüttert. Gemeinsam beten wir.“ Weiter hieß es: „Wir sind bei denen, die verletzt sind und bei denen, die aus dem Leben gerissen wurden.“