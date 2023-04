Mehrere Tote bei Tornados in den USA Zerstörte Häuser, umgekippte Autos, entwurzelte Bäume: Gleich mehrere Tornados haben in Teilen der USA gewütet. Es gibt Tote und auch zahlreiche Verletzte. dpa

Menschen arbeiten daran, Bäume auf der Straße zu beseitigen, nachdem ein Tornado durch die Gegend gefegt ist. at-Gazette/AP/dpa Stephen Swofford/Arkansas Democr

Chicago/Little Rock -Eine Serie von Tornados hat in den USA mindestens sechs Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichteten US-Medien in der Nacht zu Samstag unter Berufung auf Polizei und Rettungsdienste. Insgesamt seien in sieben Bundesstaaten etwa 50 Wirbelstürme gezählt worden, die als Tornados eingestuft werden könnten. Örtliche Medien sprachen von einem seltenen „Monster-Sturmsystem“, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte.