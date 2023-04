Mehrere Verletzte auf der A100: Fahrerin unterschätzt Kurve und kracht in Auto

In Tempelhof ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Eine Fahrerin verlor in einer Kurve offenbar die Kontrolle über ihren Wagen.

Bei einem Unfall auf der A100 Richtung Charlottenburg in Höhe der Gradestraße sollen am Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei unterschätzte eine Kleinwagen-Fahrerin die Rechtskurve der Autobahnabfahrt und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie soll über die Mittelinsel in ein im Gegenverkehr wartendes Fahrzeug gekracht sein. Durch ein Verkehrsschild wurde ihre wilde Abfahrt beendet.

Bei dem Aufprall sollen mehrere Personen, die sich im anderen Fahrzeug befanden, verletzt worden sein. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall fahruntauglich und mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abtransportiert werden. Wie viele Personen in dem Auto saßen und verletzt wurden, ist unklar. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt.

Die Autobahnauffahrt A100 Richtung Charlottenburg war für über 45 Minuten während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.