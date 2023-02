Mehrere Verletzte nach „Gefahrenlage“ im Berliner Hauptbahnhof

In einer Rossmann-Filiale im Berliner Hauptbahnhof ist es am Samstag zu einer Gewalttat gekommen. Die Bundespolizei ermittelt.

Eine gewaltsame Auseinandersetzung hat am Samstag im Berliner Hauptbahnhof einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Berliner Feuerwehr am Nachmittag auf Twitter mitteilte, wurde die Bundespolizei unter dem Stichwort „Gefahrenlage“ zu dem Einsatzort alarmiert. Laut ersten Erkenntnissen kam es in der Rossmann-Filiale zu einer Gewalttat, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Die Verletzten wurden am Tatort von Rettungskräften behandelt und anschließend teilweise ins Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Die Feuerwehr rückte mit knapp 50 Einsatzkräften aus, da die Bundespolizei von mehreren Schwerverletzten ausging. Die Vermutung bestätigte sich nicht. Der Bereich sei mittlerweile gesichert, die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.