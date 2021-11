Berlin - Trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen ist die Mehrheit der Menschen in Deutschland gegen eine Wiedereinführung kostenloser Tests. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 54 Prozent für eine Beibehaltung der aktuellen Regelung aus, nach der Corona-Tests nur in Ausnahmefällen nichts kosten. Nur 38 Prozent sagen, die Tests sollten wieder für alle kostenfrei sein. Acht Prozent machen keine Angabe.

Bund und Länder hatten im August entschieden, die im Frühjahr eingeführten kostenlosen Tests für alle zum 11. Oktober auslaufen zu laufen. Gratis sind die Tests aber noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren. Bis zum Jahresende werden übergangsweise auch für 12- bis 17-Jährige und Schwangere noch kostenlose Tests angeboten. Sie können sich nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission inzwischen zwar auch impfen lassen, es soll ihnen aber Zeit dafür gewährt werden. Es gibt noch weitere Personengruppen, die nicht für die Tests zahlen müssen, etwa Menschen mit Symptomen oder Besucher von Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern.

Angesichts der steigenden Infektionen fordern immer mehr Politiker und Mediziner, wieder kostenlose Corona-Tests für alle anzubieten. Das Ende der Kostenübernahme für die sogenannten Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte beispielsweise der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben sich offen für eine Wiedereinführung der kostenlosen Tests gezeigt. Spahn führt darüber Gespräche mit Vertretern von SPD, Grünen und FDP, die derzeit über die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln.