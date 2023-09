In Berlin-Kreuzberg ist es am Samstagnachmittag erneut zu einer Massenschlägerei auf dem Mehringplatz zwischen zwei streitenden Familien gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll gegen 16.45 Uhr eine Gruppe von etwa 20 Männern, bewaffnet mit Metallstangen, Holzlatten und Pfefferspray, eine Gruppe von ungefähr 15 Jugendlichen auf dem Mehringplatz verfolgt haben. Beide Gruppen flüchteten in unterschiedliche Richtungen, als die alarmierten Polizisten eintrafen.

Kurze Zeit später, gegen 17 Uhr, trafen etwa 100 Personen, bestehend aus Angehörigen zweier streitender Familien, auf dem Mehringplatz aufeinander. Zunächst kam es der Polizei zufolge zu verbalen Streitigkeiten und Provokationen der jeweiligen „Familienoberhäupter“. Diese entwickelten sich dann zu einer Auseinandersetzung, bei der ungefähr 70 Personen mit Fäusten aufeinander losgingen.

Mehringplatz in Kreuzberg: Massenschlägerei der Familien bereits am Vortag

Polizisten vor Ort versuchten mit Zwangsmaßnahmen und Reizstoff die Gruppen voneinander zu trennen und die Auseinandersetzung zu beenden. Mithilfe weiterer alarmierter Einsatzkräfte konnte die Situation beruhigt werden. Die beteiligten Personen entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Ob es bei der Auseinandersetzung Verletzte gab, ist der Polizei nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um dieselben Familien handeln, die bereits am 8. September auf dem Mehringplatz mit Waffen aufeinander losgegangen sind. Vier Männer sind bei Messerattacken an dem Tag verletzt worden. Auch ein Schuss soll laut Zeugen abgefeuert worden sein. Auslöser der Auseinandersetzung war nach Angaben der Polizei ein vorausgegangener Konflikt zwischen zwei Familien, die in der Nachbarschaft nahe des Mehringplatzes wohnen.

Die Polizei will nun mit verstärkter Präsenz auf dem Mehringplatz und in dessen Umgebung weitere Auseinandersetzungen verhindern. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs dauern an.