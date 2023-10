„Mein Traum“ - Zooey Deschanel über Ablauf bei erstem Date

Los Angeles -US-Schauspielerin Zooey Deschanel (43) war beim ersten Date mit ihrem Verlobten Jonathan Scott (45) begeistert von dessen Strukturiertheit. „Bei unserem allerersten Date warst du beeindruckt, weil ich dir einen Ablaufplan geschickt habe“, erinnerte Scott sie im gemeinsamen Interview mit dem US-Magazin „People“. „Das ist mein Traum“, habe sie daraufhin gedacht, ergänzte Deschanel.

Die Hollywood-Schauspielerin („New Girl“) und der Kanadier, der durch seine TV-Show „Property Brothers“ bekannt wurde, gingen bei ihrem ersten Rendezvous gemeinsam in ein Restaurant, dann in einen Escape Room und danach Karaoke singen. „Ich hatte tatsächlich nie zuvor einen Escape Room besucht“, sagte Deschanel. In einem „Escape Room“ müssen Besucher Gegenstände suchen und Rätsel lösen, um den Raum wieder verlassen zu können. „Beim ersten Mal war ich nicht so gut, um ehrlich zu sein, aber inzwischen bin ich ziemlich geübt“, erklärte die Schauspielerin.

Das Paar hatte sich 2019 bei einer gemeinsamen „Carpool Karaoke“-Tour mit dem Moderator James Corden kennen gelernt. Im vergangenen August machte Scott der Schauspielerin bei einem Urlaub in Schottland einen Antrag. Deschanels Kinder aus früherer Ehe, die achtjährige Elsie und der sechsjährige Charlie, hielten dabei für das Paar ein Transparent hoch.