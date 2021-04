Meißen - Die Stadt Meißen – bekannt für Porzellan und die Albrechtsburg – will in einem zweiten Anlauf Unesco-Weltkulturerbe werden. Meißen habe seine Bewerbung um den begehrten Titel eingereicht, teilte die Stadt am Montag mit. Die notwendigen Unterlagen wurden demnach Ende März an das Ministerium für Regionalentwicklung übergeben. Die Bewerbung mit dem Titel „Die Stätten des Meissener Porzellans“ sei ein „echtes Gemeinschaftsprojekt“, hieß es. Neben der Stadt haben auch die Staatliche Porzellan-Manufaktur, die Meissen Porzellan-Stiftung sowie die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten die Bewerbung auf den Weg gebracht.

Bereits 2012 hatte sich die Kleinstadt an der Elbe um den Titel beworben, allerdings ohne Erfolg. Nun rückt Meißen für den zweiten Anlauf seine Porzellanmanufaktur und ihren Einfluss auf die europäische Porzellanherstellung in den Mittelpunkt. „Als erste und älteste ihrer Art in Europa hat sie die technologischen und gestalterischen Maßstäbe für alle nachfolgenden Porzellanmanufakturen gesetzt“, so Manufaktur-Geschäftsführer Tillmann Blaschke. Eine Rolle spielt auch die Albrechtsburg, die hoch über dem Elbtal thront. Dort wurde 1710 die erste Porzellanmanufaktur Europas gegründet.

Bis zum Herbst 2021 sind die Bundesländer aufgefordert, bis zu zwei Vorschläge für die deutsche Bewerberliste vorzulegen. Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege in Sachsen wurden bis zum Ablauf der Frist Ende März drei Bewerbungen eingereicht, über die anderen beiden Bewerber gab das Landesamt vorerst keine Auskunft. Die Bewerbungen würden bis Ende April redaktionell überarbeitet, hieß es. Im Januar 2024 soll dann die sogenannte Tentativliste stehen, die festlegt, welche deutschen Bewerber ins Unesco-Auswahlverfahren starten.