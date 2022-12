Meloni nach Schüssen in Rom: Getötete war meine Freundin Am Sonntagmorgen hat ein Mann in einer Bar in Rom drei Frauen erschossen und vier Menschen verletzt. Italiens Regierungschefin ist von der Tat auch persönlic... dpa

ARCHIV - Giorgia Meloni trauert um ihre Freundin. Andreea Alexandru/AP/dpa

Rom -Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni war nach eigenen Angaben mit einer bei dem Angriff in Rom getöteten Frau befreundet. „Nicoletta war meine Freundin“, schrieb Meloni in einem Facebook-Beitrag. Die 50-jährige Frau war am Sonntagmorgen im Norden der Hauptstadt zusammen mit zwei anderen Frauen von einem Mann in einer Bar erschossen worden.