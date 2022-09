Der Preisreigen für die deutsch-türkische Schauspielerin und Comedienne Meltem Kaptan setzt sich fort. Die 42-Jährige wurde am Freitag in Berlin mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Sie erhielt den Preis für ihre Rolle im Film „Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush“.

Darin spielt Kaptan die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz. Im Film versucht sie, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. Für die Rolle war sie in diesem Jahr bereits mit der Lola beim Deutschen Filmpreis und dem Silbernen Bären bei der Berlinale ausgezeichnet worden.

Franz Rogowski: Schauspielpreis für „Große Freiheit“

Franz Rogowski erhielt den Schauspielpreis für seine Hauptrolle in „Große Freiheit“. Der 36-Jährige spielt darin einen Mann, der zunächst von den Nationalsozialisten, aber auch in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig wegen seiner Homosexualität verurteilt wird. Für die Rolle war er auch für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Den Schauspielpreis für eine Nebenrolle bekam Seyneb Saleh in „Toubab“ um die Abschiebung eines mehrfach Kriminellen. Für ihre komödiantische Rolle wurde Lisa Wagner in „Die Wespe“ ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dora Zygouri für ihre Rolle in „Die Saat“.

Ehrenpreis für verstorbenen Michael Degen und Isabella Vértes-Schütter

Ehrenpreise gingen an den im April gestorbenen Michael Degen ebenso wie an die Intendantin des Hamburger Ernst Deutsch Theaters, Isabella Vértes-Schütter, die kurzfristig ein Stück des niederländischen Autors Haye van der Heyden absetzte. Er hatte gefordert, auch Holocaust-Leugnern und Pädophilen ein Forum zu geben.

Der Schauspielpreis wird vom Bundesverband Schauspiel vergeben. Die Auszeichnung wurde während der Berlinale 2012 zum ersten Mal verliehen.