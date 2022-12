„Men of the Year“?: „GQ“ ehrt diesmal mehr Frauen Kleinerer Rahmen als in früheren Jahren: Bei der „GQ“-Gala zu Ehren der „Männer des Jahres“ werden Menschen aus der Medien-, Sport- und Modewelt ausgezeichne... dpa

Berlin -Von wegen Männer des Jahres: Die deutschen „Men of the Year“-Awards des Magazins „GQ“ sind diesmal eher Women-, also Frauenpreise gewesen. Ausgezeichnet wurden die deutsche Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger, die Journalistin und Menschenrechtlerin Düzen Tekkal und die britische Mode-Designerin Martine Rose. Die Anerkennungen wurden am Donnerstagabend während eines Gala-Dinners in Berlin vergeben.