Feuerwehreinsatz: Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Fürstenwalde Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend nach Fürstenwalde alarmiert. Ein Wohnzimmer stand lichterloh in Flammen. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Lino Mirgeler/dpa

Fürstenwalde -Bei einem Wohnungsbrand in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree)ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Mittwochabend stand ein Wohnzimmer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.