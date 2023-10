Mensch von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Berlin -Ein Mensch ist in der Nacht zum Samstag in Berlin-Niederschöneweide von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Einsatzkräfte fanden die Person unter dem Zug und brachten sie in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Feuerwehrleute waren etwa zwei Stunden im Einsatz. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.