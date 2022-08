Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin für eine Legalisierung von Cannabis demonstriert. Nach Angaben der Polizei kamen am Samstagmittag rund 350 Menschen in der Nähe des Roten Rathauses zusammen - die sogenannte Hanfparade sollte von dort Richtung Reichstagsgebäude ziehen. Gefordert wird eine gesetzliche Erlaubnis für Drogen wie Marihuana und Haschisch sowie für Cannabisprodukte als Medizin. Die Hanfparade findet seit 1997 statt.

Inzwischen plant die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, Cannabis teilweise zu erlauben und eine kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in bestimmten Geschäften einzuführen. Ende des Jahres soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden.