Nach dem Fund menschlicher Überreste in einem ausgebrannten Auto geht die Polizei in Brandenburg von einem Tötungsdelikt aus. Die gerichtsmedizinische Untersuchung habe entsprechende Hinweise ergeben, teilte die Polizeidirektion in Frankfurt an der Oder am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Mordkommission zur Identität des Opfers und den Todesumständen dauerten noch an.

Der Wagen war am frühen Sonntagmorgen in einer Kleingartenanlage in Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree in Brand geraten. Im Wrack fanden die Ermittler nach dem Löschen dann menschliche Überreste. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Feuer machten.