New York -Schauspielerin Meryl Streep (74) und ihr Ehemann, der Künstler Don Gummer (76), sind getrennt. Das Paar sei bereits vor mehr als sechs Jahren auseinandergegangen, hieß es in einer Mitteilung von einem Sprecher von Streep, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten.

„Sie werden sich immer umeinander kümmern, haben sich aber entschieden, ihre Leben unabhängig voneinander zu leben.“

Streep und Gummer hatten 1978 geheiratet, haben vier gemeinsame Kinder und inzwischen fünf Enkelkinder. Zuletzt gemeinsam gesehen wurden Streep und Gummer bei den Oscar-Verleihungen im Jahr 2018. Neben ihrer Farm in Connecticut teilten sich die Eheleute ein weitläufiges Tribeca-Loft in New York City, bis sie es im Januar 2020 für 15,8 Millionen US-Dollar verkauften. Im Juli 2020 kaufte Streep dann ein Vier-Millionen-Dollar-Haus in Pasadena, Kalifornien.

Streep wurde mit Filmen wie „Jenseits von Afrika“, „Die Brücken am Fluss“, „Der Teufel trägt Prada“ und „Mamma Mia!“ weltberühmt und gewann mehrere Oscars.