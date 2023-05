Messer-Attacken in Duisburg: Verdächtiger plante möglicherweise Bombenschlag

Ermittler fanden handschriftliche Notizen zur Zusammensetzung von Sprengstoff in der Wohnung des 26-Jährigen. Vieles deutet auf ein islamistisches Motiv hin.

Beamte der Spurensicherung Tatort in Duisburg. Nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio führte eine DNA-Spur des Tatverdächtigen zu einer weiteren Bluttat. Christoph Reichwein/dpa

Der 26-jährige Syrer, der im April in Duisburg mehrere Menschen mit einem Messer attackiert haben soll, hat womöglich auch einen Sprengstoffanschlag geplant. Dies geht aus vertraulichen Dokumenten der Ermittler hervor, die dem Spiegel vorliegen.

Vor gut zwei Wochen wurde der 26-Jährige in seiner Wohnung in Duisburg festgenommen. Dort stießen Einsatzkräfte offenbar auf Zettel, auf denen in arabischer Sprache Zusammensetzungen von Sprengstoffen und Giftgasen aufgeschrieben waren.

Tatverdächtiger stellte 2016 Asylantrag

Bei der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio Mitte April soll der 26-Jährige vier Menschen schwer verletzt haben. Zudem soll er für eine weitere Bluttat unweit des Fitnessstudios verantwortlich sein. In der Nacht zu Ostermontag soll er einen 35-Jährigen mit Messerstichen tödlich verletzt haben.

Neben den Anleitungen zur Zusammensetzung von Sprengstoff sollen die Ermittler auch handschriftlich notierte Abschnitte aus dem Koran gefunden haben. Die ausgewählten Passagen sollen sich gegen Ungläubige gerichtet haben. Die Auswertung der Notizen sei allerdings noch nicht abgeschlossen.

Auch soll der 26-Jährige arabische Schriftzeichen auf eine Tafel geschrieben haben, die jenen der Terror-Miliz Islamischer Staat ähneln. Bilder, die auf seinem Handy sichergestellt wurden, lassen laut Ermittlern ebenfalls auf eine islamistische Gesinnung schließen.

Der Tatverdächtige hatte im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. 2018 sei er in zwei Fällen wegen geringfügiger Vermögensdelikte aufgefallen. Beide Verfahren seien aber eingestellt worden.