Tokio - In Japan hat ein Messerangreifer mehrere Menschen in einem Zug teils schwer verletzt und Feuer gelegt. Wie japanische Medien am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde ein Mann in den 20ern noch am Tatort festgenommen. Er soll in einem Abteil der Keio-Linie in Tokio mit einem Messer auf Passagiere losgegangen sein, eine Flüssigkeit vergossen haben und an einem Sitz Feuer gelegt haben.

Mindestens ein Dutzend Fahrgäste seien verletzt worden, hieß es. Eines der Opfer sei bewusstlos. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, war zunächst unklar.