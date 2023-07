Messerangriff in Berlin-Charlottenburg: Polizei sucht Zeugen

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen 46-Jährigen in Berlin-Charlottenburg bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser soll am Mittwoch, dem 21. Juni, mit einem Messer auf das Opfer losgegangen sein.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall am frühen Nachmittag auf der Kantstraße in Höhe der Hausnummer 124. Dort wurde der 46-Jährige nach eigener Aussage von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Der Angriff konnte allerdings abgewehrt werden und der Mann blieb unverletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die bei den Ermittlungen helfen könnten.

Die Polizei fragt: Wer befand sich zur Tatzeit in dem oben genannten Bereich und kann Angaben zum Geschehen machen beziehungsweise Hinweise zum Tathergang geben?

Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wer sachdienliche Informationen hat, kann sich unter der Rufnummer (030) 4664-273100 sowie in jeder Polizeidienststelle in Berlin an die Ermittler wenden.