Messerangriff auf Fahrer nach Unfall: Beschuldigter gesteht

ARCHIV - Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa/bb) – -Als er Schreie hörte, lief er mit einem Messer in der Hand zum Unfallort: Im Fall einer Messerattacke gegen einen Betonmischer-Fahrer nach einem tödlichen Unfall mit einer Radfahrerin hat ein 48-Jähriger vor dem Berliner Landgericht gestanden. „Ich wollte ihn stechen, ich dachte, er hätte es mit Absicht gemacht“, erklärte der damals Obdachlose zu Prozessbeginn am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung die weitere Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.