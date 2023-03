Messerangriff auf Kirmes - Verdächtiger stellt sich Tagelang sucht die Polizei nach einem Verdächtigen, der auf einer Kirmes in Münster einen Mann getötet haben soll. Am Ende wird dem 21-Jährigen der Fahndungs... dpa

ARCHIV - Blaulicht: Die Polizei in Münster hat nach einem jungen Mann, der unter Mordverdacht steht, gesucht. Nun hat dieser sich gestellt. Lino Mirgeler/dpa

Münster -Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst. Der 21-Jährige habe sich am Mittwochvormittag in Begleitung seines Anwalts der Polizei gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der junge Mann werde nun vernommen, sagte ein Polizeisprecher.