Messerangriff auf Siebenjährigen - 60-Jähriger festgenommen Ein 60-Jähriger soll einen Siebenjährigen in der Innenstadt von Halle mit einem Messer gestochen haben. Der Mann wurde nun festgenommen. Doch es stellen sich... dpa

ARCHIV - Ein Messer liegt an einem Tatort auf dem Boden. In Halle hat ein 60 Jahre alter Mann mit einem Messer offenbar ein siebejähriges Kind verletzt. Daniel Bockwoldt/dpa

Halle -Ein 60-Jähriger ist nach einem Messerangriff auf ein siebenjähriges Kind in Halle festgenommen worden. Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Der Mann soll dem Kind am Donnerstagvormittag in der Oleariusstraße am zentralen Hallmarkt eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Junge wurde kurz nach der Tat medizinisch behandelt und befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.