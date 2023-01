Messerangriff im EU-Viertel in Brüssel Spektakulärer Einsatz vor der Haustür der EU-Kommission: Die Polizei nimmt in Brüssel einen Mann fest, der auf mehrere Menschen eingestochen haben soll. dpa

Mehrere Polizeiautos in der Nähe der Metrostation Schuman vor dem EU-Hauptquartier. Sylvain Plazy/AP/dpa

Brüssel -Schockmoment im EU-Viertel in Brüssel: Genau zur Feierabendzeit werden drei Menschen am Montag in einer belebten U-Bahn-Station bei einem Angriff verletzt. Ein Mann soll sie mit einem Messer attackiert haben. Eines der Opfer wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht.