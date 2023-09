Messerangriff in Berlin-Hellersdorf: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einer Messerattacke in Berlin-Hellersdorf ist am Samstagabend ein 21-Jähriger festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war allerdings ein Ladendiebstahl in Berlin-Friedrichshain Anlass für den Einsatz. Als sich der Mann in dem Supermarkt in der Frankfurter Allee gegen 18 Uhr nicht ausweisen konnte, nahmen die Polizisten ihn zur Dienststelle mit.

Dort kam es aber dann zu einer Überraschung: Im Zuge der Ermittlungen erkannten die Beamten den Tatverdächtigen im Zusammenhang eines Messerangriffs am Bahnhof Wuhletal. Ein 36-Jähriger war dort am Abend des 13. September von einem zunächst Unbekannten niedergestochen worden. Der Angreifer soll zuvor gepöbelt haben, bis ihn der Fahrgast um Ruhe bat. Der 21-Jährige soll dann zugestochen haben und konnte anschließend unerkannt flüchten. Das Opfer wurde lebensbedrohlich verletzt und notoperiert.

Nun wurde der 21-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Es wird derzeit angenommen, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Messerattacke schuldunfähig war. Daher ordnete der Haftrichter am Sonntagmittag an, den Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.