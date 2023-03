Berlin-Moabit: Unbekannter sticht im Streit zu – Jugendlicher schwer verletzt

Ein 17-Jähriger gerät mit zwei Männern in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert – ein Jugendlicher muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Berlin-Moabit kam es zu einer Rangelei. Dabei soll ein Mann dem Jugendlichen einen Messerstich versetzt haben. Christoph Soeder/dpa

Ein Jugendlicher ist Mittwochnachmittag bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Moabit durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 17-Jährige gegen 15.35 Uhr auf dem Gehweg der Erasmusstraße mit zwei jungen Männern aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Streit.

Schließlich endete die Auseinandersetzung in einer Rangelei. Dabei soll einer der Kontrahenten dem Jugendlichen einen Messerstich in den Rumpf versetzt haben. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Passanten kümmerten sich zunächst um den blutenden Verletzten, bis alarmierte Rettungskräfte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll für den Jugendlichen nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zu den Tatverdächtigen dauern an.