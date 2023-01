Messerangriff in Berlin-Neukölln: Mann weiter auf der Flucht Nachdem er am Samstagmittag eine 26-jährige Frau in Berlin-Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat, ist der unbekannte Angreifer weiterh... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Nachdem er am Samstagmittag eine 26-jährige Frau in Berlin-Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat, ist der unbekannte Angreifer weiterhin auf der Flucht. Entsprechende Berichte der „B.Z.“ und des „Tagesspiegels“ bestätigte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.