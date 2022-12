Messerangriff in Flüchtlingsheim - Angeklagter schweigt Prozessbeginn gegen einen 32-Jährigen in Ravensburg: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einen Mann getötet und mehrere weitere Personen mit einem Küchenmesser... dpa

Ravensburg -Sechs Monate nach einem blutigen Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee mit einem Toten und mehreren Verletzten hat unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 32-Jährige wollte sich am Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg nicht zu den Vorwürfen äußern. Auch Angaben zu seinem bisherigen Lebenslauf wolle er nicht machen, erklärte sein Verteidiger.