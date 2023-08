Bei einem Messerangriff in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ist am Dienstag ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, handele es sich beim Opfer um einen gebürtigen Libanesen. Der mutmaßliche Angreifer wurde am frühen Abend festgenommen. Laut Polizei soll es sich um einen Mann in den Mittzwanzigern handeln. Weitere Angaben konnte die Behörde bislang nicht machen.

Der Mann sei gegen 13.30 Uhr einem Zeugenbericht zufolge in einen Streit mit dem Opfer verwickelt gewesen. Kurz darauf habe der Angreifer auf den 41-Jährigen eingestochen, sodass dieser zu Boden ging. Er kam mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Fürstenwalde: Einsatzfahrzeuge der Polizei und vom Rettungsdienst stehen am Tatort an der Trianonstraße. Nach einem Messerangriff auf einen 41-Jährigen in Fürstenwalde (Oder-Spree) wurde der Täter gestellt. Patrick Pleul/dpa

Die Polizei fahndete mehrere Stunden nach dem Täter. Kurz vor 18 Uhr kam dann die Entwarnung: Die Polizei Brandenburg konnte den Verdächtigen aufspüren und festnehmen. Die Einsatzkräfte hätten die Tatwaffe noch nicht gefunden, hieß es weiter. Die Bürger werden derweil angehalten, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.