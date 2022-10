Messerangriff in Mailand - Verletzte nicht in Lebensgefahr Ein Angestellter in einem italienischen Supermarkt verlor bei einer Messerattacke sein Leben. Es gab auch Verletzte, so den Fußballprofi Pablo Marí vom Erstl... dpa

Rettungskräfte helfen einer verletzten Person in einem Mailänder Einkaufszentrum nach einer Messerattacke. /dpa Lapresse/LaPresse via ZUMA Press

Mailand (dpa) -Nach dem Messerangriff eines Italieners in einem Einkaufszentrum in Mailand schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Das meldeten italienische Medien am Freitagmorgen, wenige Stunden nach dem abendlichen Vorfall in einem Supermarkt eines Vorortes der Metropole, bei dem ein Angestellter getötet worden war.