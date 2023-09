Messerangriff in Neukölln: Mann nach Streit in Geschäft lebensgefährlich verletzt

Ein 34-Jähriger ist in Berlin-Neukölln bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Vorausgegangen sei nach derzeitigem Kenntnisstand ein Streit mit zwei Männern in einem Geschäft am Karl-Marx-Platz, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Alle drei Männer sollen nach der verbalen Auseinandersetzung den Laden aufgebracht verlassen haben. Kurze Zeit später sei der 34-Jährige mit den lebensbedrohlichen Verletzungen dorthin zurückgekehrt. Was in der Zwischenzeit geschah, blieb zunächst unklar.

Auch zu den möglichen Gründen des Streits am Freitagabend und der mutmaßlichen Tatwaffe wurden keine Angaben gemacht. Der Verletzte musste sofort in einem Krankenhaus operiert werden. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln.