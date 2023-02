Messerangriffe in Berliner S-Bahnhöfen: Bundespolizei fasst Tatverdächtige

Am Montag kam es an den S-Bahnhöfen Baumschulenweg und Warschauer Straße zu Auseinandersetzungen – zweimal war ein Messer im Spiel.

Am S-Bahnhof Warschauer Straße kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung einen Mann mit einem Messer verletzt haben.

Am S-Bahnhof Warschauer Straße kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung einen Mann mit einem Messer verletzt haben.

Gleich zweimal musste die Bundespolizei am Montag zu Einsätzen in Berlin ausrücken, bei denen die Beteiligten Messer verwendeten.

Der erste Einsatz ereignete sich am Montagnachmittag am S-Bahnhof Baumschulenweg. Ein Sicherheitsmitarbeiter außer Dienst hat gegen 15 Uhr einen Mann beobachtet, der die Wand am Treppenabgang des Bahnhofs mit Schuhcreme beschmiert haben soll. Er fotografierte ihn und sprach den mutmaßlichen Täter anschließend auf seine Tat an. Der 32-jährige Tatverdächtige soll daraufhin ein beidseitig geschliffenes Messer gezogen und den 27-jährigen Mitarbeiter bedroht haben.

Dem 27-Jährigen gelang es, andere Sicherheitsmitarbeiter zu informieren. Gemeinsam schafften sie es bis zum Eintreffen der Bundespolizei den mutmaßlichen Täter festzuhalten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den polizeibekannten Mann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung ein.

Warschauer Straße: 38-Jähriger mit Messer am Kinn verletzt

Wenige Stunden später, gegen 19 Uhr, soll ein 33-jähriger Mann am Bahnhof Warschauer Straße während einer zunächst verbalen Auseinandersetzung ein Messer aus seiner Tasche gezogen und damit einen 38-Jährigen angegriffen haben. Er verletzte ihn am Kinn und flüchtete. Ein aufmerksam gewordener Zeuge versuchte den 33-Jährigen aufzuhalten und soll von diesem verbal bedroht worden sein.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin sowie der Bundespolizei konnten den polizeibekannten Mann aufgrund einer guten Personenbeschreibung identifizieren. Er erhielt mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Der 38-jährige Berliner kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.