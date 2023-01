Messerattacke an Grundschule - Angeklagter schweigt Ein Mann greift an einer Grundschule ein Mädchen mit einem Messer an und sticht zu. Eine Betreuerin will helfen, auch sie wird verletzt. Nun hat in Stuttgart... dpa

ARCHIV - Einsatzkräfte der Polizei sichern vor der Grundschule in Esslingen den Tatort (Archivbild). Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart/Esslingen -Nach einer Messerattacke in einer Grundschule in Esslingen südöstlich von Stuttgart will sich der Angeklagte vorerst nicht zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Er werde zunächst weder zu seiner Person Stellung nehmen noch zum Tag der Tat, sagte sein Verteidiger zu Beginn des Prozesses gegen den 25-Jährigen vor dem Stuttgarter Landgericht.