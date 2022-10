Messerattacke aus Angst vor Veröffentlichung von Sex-Bildern Weil er die Veröffentlichung pikanter Sex-Bilder befürchtete, soll ein 28-Jähriger einen Bekannten fast getötet haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat de... dpa

Berlin -Weil er die Veröffentlichung pikanter Sex-Bilder befürchtete, soll ein 28-Jähriger einen Bekannten fast getötet haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Der Mann soll mehrfach mit einem Messer auf den damals 31-Jährigen aus Paderborn eingestochen haben, als sich dieser am 30. Oktober 2021 in der Hauptstadt vor einer Shisha-Bar aufhielt. Dabei habe er in Kauf genommen, dass sein Opfer sterben könnte, hieß es. Er habe ihm auch versucht zu folgen, als dieses in das Lokal geflüchtet war.