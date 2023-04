Messerattacke im Bus: Tatverdächtiger festgenommen Die Polizei hat nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Berliner Bus einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte... dpa

ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Die Polizei hat nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Berliner Bus einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte am Karfreitag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Der Tatverdächtige sei in der Nacht auf Freitag in Berlin-Wedding festgenommen worden, sagte Sebastian Büchner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen sollen am Freitagnachmittag bekanntgegeben werden. Laut „Bild“-Bericht war der Angriff wohl eine Beziehungstat.