Messerattacke in Berliner Wohnheim: Betrunkener Mann greift Mitbewohner an

Was als verbaler Streit in einem Wohnheim in Buch begann, endete in einem Messerangriff auf einen Mitbewohner. Die Ermittlungen der Berliner Polizei laufen.

Zwischen zwei Männern ist es Mittwochnachmittag in einem Wohnheim in Berlin-Buch zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei Berlin mitteilte, blieb es zunächst bei einer verbalen Streitigkeit zwischen den Bewohnern in der Straße Am Sandhaus, bis später ein 24-Jähriger zu einem Küchenmesser griff.

Mit diesem verletzte der Angreifer seinen 32-jährigen Mitbewohner am Rücken und an der Hüfte. Ein 56-jähriger Zeuge verletzte sich beim Versuch der Schlichtung an Händen und Armen. Im Anschluss informierte der 56-Jährige eine Mitarbeiterin des Wohnheims über das Geschehene. Die Frau zögerte nicht und alarmierte sofort die Polizei.

Kurze Zeit später eintreffende Polizisten konnten alle Beteiligten antreffen und nahmen den Tatverdächtigen fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,3 Promille bei dem 24-jährigen Angreifer. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen und den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Ältere wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der Jüngere hingegen verblieb nach einer Operation in der Klinik. Weitere Ermittlungen dauern an.