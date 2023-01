Illerkirchberg: Verdächtiger gesteht tödliche Messerattacke auf Schülerin

Der tödliche Messerangriff in Illerkirchberg sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen im baden-württembergischen Illerkirchberg, von denen eines starb, hat der Beschuldigte die Vorwürfe gestanden. Er räumte ein, mehrfach auf die getötete 14-Jährige eingestochen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm am Dienstag mitteilten. Die beiden Opfer habe er nicht gekannt. Seine Angaben deckten sich mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen.

Demnach entdeckten die Ermittler DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen am Tatmesser und an der Kleidung des 27-jährigen Beschuldigten. Am Messer seien zudem Spuren des 27-Jährigen festgestellt worden. Ein mögliches Motiv nannten die Ermittler nicht. Die Angaben des 27-Jährigen dazu müssten noch überprüft werden.

Mutmaßlicher Täter immer noch im Krankenhaus

Am 5. Dezember soll der Mann die Mädchen auf ihrem Schulweg mit einem Messer attackiert haben. Als Folge der Stichverletzungen starb die 14-Jährige durch Verbluten, wie die Obduktion ergab. Das jüngere Mädchen kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die 13-Jährige konnte inszwischen das Krankenhaus verlassen. Der 27-jährige Asylbewerber aus Eritrea soll sich bei der Attacke selbst verletzt haben. Er befindet sich weiterhin in einem Justizvollzugskrankenhaus

In dem Fall stand zeitweise ein zweiter Mann unter Verdacht. Er beging kurz nach der Attacke Suizid. Zu diesem Zeitpunkt bestand jedoch kein Verdacht mehr gegen ihn.