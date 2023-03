Messerattacke nach Betonmischer-Unfall: Mann in Psychiatrie Nach einer Messerattacke gegen einen Fahrer eines Betonmischers unmittelbar nach einem schweren Unfall mit einer Radfahrerin hat das Berliner Landgericht die... dpa

Berlin -Nach einer Messerattacke gegen einen Fahrer eines Betonmischers unmittelbar nach einem schweren Unfall mit einer Radfahrerin hat das Berliner Landgericht die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der 48-Jährige habe aus einem krankhaften Wahn heraus gehandelt, begründete die Vorsitzende Richterin am Mittwoch in dem sogenannten Sicherungsverfahren. Laut einem psychiatrischen Gutachten gehe von dem damals obdachlosen Mann wegen einer erheblichen Erkrankung weiterhin eine hohe Gefahr aus.